Al Teatro Politeama di Palermo alle 21.30, si svolgerà la prima edizione del "Premio Renzino Barbera". L’evento ha l'obiettivo di onorare il talento siciliano premiando una volta l’anno i personaggi che hanno comunicato l'amore per la propria terra, in tutti i campi della cultura, siano essi intellettuali, sportivi, artisti, giornalisti, politici o imprenditori. Presenta lo spettacolo Pif.

"Le Vie dei Tesori" apre le porte anche ai bambini, nelle piazze principali della città dove svolgere laboratori creativi dedicati all’arte, all’ambiente, al riciclo, alla tecnologia. Al Teatro Biondo con Gigi Borruso, dal 5 al 7 ottobre, va in scena "Luigi che sempre ti penza. Piccole cronache di un emigrante (in sette movimenti)", una produzione del Teatro Ditirammu di Palermo.

In città, il Culture Concept Store del Museo archeologico Salinas ospita il concerto Jazz di Monica Giannone, sabato 6 ottobre a partire dalle ore 20.30.

Sabato, la concessionaria Nuova Sicilauto, apre le porte per "Jeep on Tour". L'evento ufficiale di Jeep arriva a Carini per gli appassionati delle quattro ruote che potranno mettersi alla prova su un percorso off-road a bordo di uno dei fantastici modelli della gamma Jeep.

Fino a domenica, Sanlorenzo Mercato ospita l'anteprima del "Castelbuono Funghi Fest", con degustazioni, momenti di approfondimento e molto altro ancora.

Torna per la sua terza edizione "Wedding Corleone", la fiera dedicata al matrimonio ospitata nella location del Leon d'Oro di Corleone, domenica 7 ottobre a partire dalle 17. Torna nel cuore di Leonforte la tradizionale "Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici", con degustazioni e spettacoli, sabato 6 e domenica 7 ottobre.

Per tutto il weekend, a Trapani l'appuntamento è con "Blue Sea Land", expo internazionale che propone tutto il meglio dei distretti agroalimentari del Mediterraneo, dell'Africa e del Medioriente.

Una suggestiva esperienza sabato 6 e domenica 7 ottobre, alla Valle dei Templi di Agrigento, che si fa scenario di una grande manifestazione: “412 a.C. - Il trionfo di Esseneto, atleta di Akragas e campione ai giochi olimpici". Due giorni dedicati alla divulgazione della storia e alla didattica con dimostrazioni e laboratori tematici che consentiranno di rivivere l’atmosfera che si respirava ad Akragas nel Quinto secolo a.C. Nella città dello Stretto torna l’appuntamento con il "SabirFest. Cultura e cittadinanza mediterranea", in programma fino al 7 ottobre. Il festival intende dare corpo a un dialogo condiviso, intrecciando i percorsi di ​ cittadini di ogni età con quelli di ospiti provenienti da diversi paesi del mondo, tra momenti di approfondimento e svago, tra piazze ed edifici storici.

Nel weekend, l’antico borgo di Santo Stefano di Camastra si trasformerà in un villaggio bavarese, in occasione dell'Oktoberfest Stefanese, tra birra bavarese e gastronomia locale in un connubio di tradizione e reinterpretazioni in chiave moderna. Nell’ambito della lotta alla sclerosi multipla, “La Mela di AISM" torna in cinquemila piazze italiane, l’appuntamento anche a Catania e provincia sabato 6 e domenica 7 ottobre.

A Zafferana Etnea, al via la 40esima edizione dell'Ottobrata Zafferanese, dedicata ai prodotti tipici della terra e i loro derivati. In programma tutte le domeniche di ottobre nel centro storico della cittadina.

, torna infatti il festival diffuso "Piano City" che porta 67 eventi, mattutini, pomeridiani e serali. I concerti si tengono tra chiese e oratori simbolo ma anche tra i saloni dei palazzi nobiliari e per i vicoletti e le piazze, da venerdì 5 a domenica 7 ottobre.Dal 6 ottobre, per quattro weekend, il capoluogo siciliano ospiterà il "Festival delle Filosofie", con incontri e concerti tra il Conservatorio Alessandro Scarlatti (ex Bellini), l’Orto Botanico, Palazzo Butera, il sagrato della Cattedrale, la sagrestia di San Domenico e il museo Salinas.In programma una giornata di eventi per il trentennale del film cult "Chi ha incastrato Rogger Rabbit". Sabato 6 ottobre si comincia alle 10.30 al Cre.Zi Plus con Shelley Page, che incontrerà i giovani creativi palermitani che hanno partecipato al bando "Disegna la tua Cartoonia", premiando il più talentoso.