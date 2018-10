Una lentezza propria solo di un pachiderma, con un rimbalzo di responsabilità fra i diversi uffici del Comune; e dopo le nostre pubbliche denunce, l'8 luglio scorso l'amministrazione dichiarava trionfalmente che ‘sarà firmato nel corso della settimana il contratto per l'avvio dei lavori di dragaggio del Porticciolo della bandita’. Da allora sono passati ancora tre lunghi mesi e il contratto non é stato ancora stipulato, sta iniziando intanto l’inverno e il maltempo e chissà se mai inizieranno questi lavori”.

, a Palermo, sono ancora a un punto morto. A denunciarlo è il capogruppo del Movimento cinque stelle, Ugo Forello, che in un lungo post su Facebook punta il dito contro l’amministrazione Orlando per lo stallo dell’appalto da 138 mila euro che, sulla carta, dovrebbe rendere il porticciolo adeguato sia alla piccola pesca che al turismo.– scrive il grillino sul social network - Questa, appunto, è la storia infinita dei lavori nel porticciolo della Bandita e di come gli annunci e le buone novelle del sindaco e degli assessori siamo risultate solo parole al vento sconfessate dalla cruda realtà”. I lavori dovrebbero servire infatti a intervenire sui fondali troppo bassi, formati da detriti, specie in un punto della costa esposto alle onde alte che rendono difficile attraccare con una barca. Dopo le analisi preliminari del 2016, eseguiti con due anni di ritardo rispetto al previsto, Palazzo delle Aquile ha emanato il bando a inizio 2017 per un cantiere che sarebbe dovuto durare circa otto mesi, ma la gara è andata deserta. E così il Comune lo ha ripubblicato, dopo tre mesi, ma tagliando le somme a 138 mila euro e aggiudicandolo a settembre., poi la palla passerà all’ufficio Contratti. “Infine il Comune avrà altri 45 giorni di tempo per consegnare le aree – continua il pentastellato - Con un po’ di fortuna arriveremo probabilmente a Natale, così a consegnare i lavori sarà Babbo Natale in persona, o a Carnevale, e allora interverrà alla cerimonia Arlecchino, anche se non ci sarebbe nulla da ridere, anzi...”.