La manovra approvata ieri dalla giunta, e che adesso inizierà il suo iter a Palazzo delle Aquile, ha fatto saltare sulla sedia i sindacati di Reset, la società consortile dell’ente, visto che, a differenza del pluriennale dello scorso anno, la cifra stanziata dal 2018 al 2020 è rimasta ferma a 31 milioni di euro l’anno.per l’aumento delle ore e i buoni pasto. “Veniamo a conoscenza, solo attraverso gli organismi di stampa, del fatto che la giunta ha approvato il bilancio di previsione 2018 e il pluriennale 2018/2020 e, con mero stupore, leggiamo che non solo non sono stati rispettati gli accordi sottoscritti, ma addirittura diminuiscono le quote previste nel pluriennale dello scorso anno, 2017/2019, dove erano previsti 33 milioni di euro. In sintesi mancano cinque milioni di euro per il 2018 e altrettanto per gli anni a seguire”, scrive su Facebook Salvo Barone di Asia-Uil Trasporti.di tre euro circa, ma farebbe andare in perdita l'unica azienda municipalizzata con i conti i regola – continua Barone - Scelta paradossale, che non si addice al modus operandi di questa amministrazione. Nessuno ci dica che le modifiche saranno presentate in fase di variazioni di Bilancio (previsti entro dicembre 2018) o che saranno presentati emendamenti aggiuntivi (soprattutto se provenienti dalle opposizioni). Abbiamo già sollecitato la continuazione dei lavori nelle commissioni consiliari congiunte, bilancio e partecipate, dove affronteremo la questione con dati alla mano, e al sindaco l'immediata attuazione del tavolo politico dove parlare di riordino complessivo e di mobilità orizzontale. Abbiamo già proclamato lo stato di agitazione in quanto, anche se ufficiosamente, si vocifera un ritorno a 32 ore settimanali, che naturalmente ci vedrà costretti ad azioni di forza anche nei confronti dell’azienda”.