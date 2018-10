PALERMO - Gli agenti della polizia stradale sulla autostrada Palermo- Mazara del Vallo hanno sequestrato circa una tonnellata di pesce di dubbia provenienza destinato al mercato trapanese. I poliziotti hanno notato due mezzi in una piazzola nei pressi di Isola delle Femmine. Gli autisti stavano passando calamari, gamberoni, pesce spada da un camion all'altro. I camionisti non hanno saputo fornire la documentazione sulla tracciabilità del prodotto ittico che è stato sequestrato. I due conducenti sono stati multati con 7mila euro per diverse violazioni al codice della strada.(ANSA)