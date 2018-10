BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA), 6 OTT - "Ho incontrato l'assessore alle Attività produttive, lunedì si provvederà con la nomina di un commissario che consentirà di pagare le pratiche per il credito agevolato. Il regolamento per il nuovo ente che verrà creato, l'Irca, dalla fusione tra Ircac e Crias, è già pronto e sarà presentato lunedì mattina dagli assessori Armao e Turano ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani e del mondo imprenditoriale cooperativo. Quando avremo il visto del Cga il nuovo ente, che semplificherà la procedura, potrà essere funzionante tra gennaio e febbraio". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Barcellona Pozzo di Gotto (Me).