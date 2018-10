Assieme a carabinieri, vigili del fuoco, polizia, protezione civile, polizia municipale e volontari, siamo per le strade di Biancavilla a monitorare la situazione".

Epicentro a Santa Maria di Licodia, 7.600 abitanti, in provincia di Catania. La scossa, con un ipocentro a nove chilometri di profondità, ha gettato nel panico anche le popolazioni di altri comuni del Catanese e nei paesi alle pendici dell'Etna: Paternò, Biancavilla, Ragalna, Belpasso e Adrano. A Santa Maria di Licodia, dove la gente si è chiusa in auto per non restare in casa, sono crollate parti dei cornicioni della chiesa e di Palazzo Ardizzone. Stessi effetti anche ad Adrano e Biancavilla, dove la gente che aveva appena finito di festeggiare il patrono della città, San Placido, ha lasciato le proprie abitazioni ed è scesa in strada: sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e protezione civile.e sono state portate all'ospedale 'Santissima Addolorata' di Biancavilla, altre sono state ricoverate in stato di choc. Il sisma è stato avvertito a Catania e in tutta la provincia, otre che a Siracusa, Enna e Messina. Verifiche sono in corso da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Dopo la scossa delle 2.34 la terra è tornata a tremare alle 2.59 e questa volta è stata Biancavilla la città più vicina all'epicentro: magnitudo 2.5. Alle 2.14 e alle 2.26, invece, era stata la città di Bronte a sentire più da vicino le scosse di magnitudo 2.2 e 2.a chi si trova fuori di casa, diciamo di evitare di restare in prossimità di balconi e, dunque, di abitazioni". Lo scrive il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, sul suo profilo Facebook, rivolgendosi ai suoi concittadini: "Evitate soprattutto di girare per strada con le automobili.