un centinaio di palermitani si sono dati appuntamento al parcheggio Galatea della frazione per dare vita a una manifestazione per l’emergenza allagamenti nel quartiere. Prevale la rabbia e la disillusione nei confronti delle istituzioni: "Da anni non si conclude nulla, ci hanno lasciato attendere nelle grandi sale dei politici senza il più delle volte riceverci e in poche occasioni abbiamo ricevuto promesse che si sono tradotte in altri detriti e fango", spiega così una donna che abita nel quartiere e che al suo ritorno da un viaggio a Roma ha trovato ad attenderla l'acqua che aveva allagato la sua casa.

"I mobili sono distrutti, per non parlare dei portoni d'ingresso di cui rimane solo la struttura, e nell'ultimo allagamento sono caduto con mio figlio in un tombino", afferma un uomo con in braccio il figlio. "Più che un fatto politico credo sia un fatto di decenza - dice Piera Cacciatore -, nessuna attenzione alle persone, alla loro salute e alla loro dignità". La tristezza di una madre, Gaetana Badami: "Io ho un figlio disabile, durante le piogge ho perso le terapie, non è possibile". Andrea Patorno rincara: "Mia moglie aspetta il terzo figlio, abbiamo acquistato con tanti sacrifici una casa vacanze, dedichiamo il nostro impegno, la nostra vita in quest'attività e come siamo ripagati? Ho dovuto nei vari allagamenti pagare io stesso le camere ai turisti per terminare il loro soggiorno, avendo l'intera casa totalmente allagata".

disagio: in mezzo ci scappa anche qualche parola di troppo nei confronti del sindaco, Leoluca Orlando. Per Pietro Gottuso, ex presidente della circoscrizione, "la soluzione delle vasche doveva rappresentare il primo passo di un progetto più sostanziale che è stato svuotato. Sono stato per dieci anni il presidente di questa circoscrizione e oggi da consigliere continuerò a lottare per questo problema vergognoso". La famiglia di Antonella Greco abita nel quartiere dal 1930: "Al centro dell’inganno siamo sul ferro di cavallo di cui nessuno vuole parlare, i miei genitori pescavano le anguille e oggi è solo cemento".

Una marcia rumorosa e nel frattempo i proprietari delle attività guardano curiosi ma non scendono a protestare. Dal corteo si invita la popolazione a partecipare. La manifestazione termina alla Scuola Santocanale: "Riprendiamoci Partanna, se la politica comunale non farà nulla proveremo a mandarla a casa", dice Giusi Badalamenti. "Non è possibile che una borgata marinara debba piegarsi agli allagamenti e al dissesto idrogeologico", sottolinea Eduardo Marchiano, presidente dell’associazione Aice. L’autunno è alle porte e oltre e a sfogliarsi gli alberi ci sono auto inutilizzabili, mobili devastati, ansie e paure per le piogge future.

