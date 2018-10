Nella sconsolata risposta di un impiegato di una tabaccheria di via Roma c’è tutto il senso di sconforto e la delusione di residenti e commercianti di una delle principali strade di Palermo. Qui, ormai da mesi, sorge un cantiere nel tratto tra via Cavour e via Bentivegna che rientra nei lavori per il disinquinamento della fascia costiera: un appalto che va avanti da tempo, fra vari ritardi su cui indaga anche la Procura.Sikelia attende infatti che la Telecom termini le operazioni di spostamento delle reti: operazione che, tra intoppi vari, sta richiedendo più tempo del previsto. L’ultima data fissata è quella del 15 ottobre, sempre che venga rispettata, ma a quel punto il calvario non sarà finito perché poi bisognerà procedere con i lavori veri e propri, con buona pace degli automobilisti costretti a bypassare l’area dalla piccola via Villermosa per reimmetersi in via Roma.Se la chiusura di questo tratto di via Roma, che non è proprio una strada secondaria, fosse stata pianificata meglio dai tecnici non si sarebbe incorsi in questa sproporzionata dilatazione dei tempi. Qui da mesi viviamo nel caos, con autobus enormi che devono percorrere una strada di piccole dimensione come via Villermosa destreggiandosi tra auto parcheggiate su entrambi i lati. Fosse stato solo per un breve periodo ci si sarebbe potuti appellare alla pazienza di residenti e automobilisti, ma i tempi si sono allungati troppo”.Una tabella di marcia che però è stata modificata più volte, mandando su tutte le furie residenti, commercianti e automobilisti ma lasciando spaesati anche i turisti. Lo sa bene un anziano signore che tenta di dare indicazioni a un turista che cerca la fermata più vicina per salire sulla linea 101 che lo porterà in via Libertà. “Gli ho consigliato di andare a piedi – dice sorridendo il pensionato che abita nei pressi di piazza Florio - Chi glielo sa spiegare in francese dove si trova la fermata? Al di là delle battute, la situazione in cui versa da mesi questo tratto di via Roma è in commentabile. E lo sa qual è la cosa peggiore? – chiede l’anziano signore al cronista -. Che la città, fatta di anziani come me ma anche di giovani come lei, si è assuefatta a tutto, anche alle indecenze come questa”.Palazzo delle Aquile - Ma le grandi aziende statali a volte non tengono in considerazione i disagi creati alla città". Perché anche se Telecom finirà nei tempi previsti, poi toccherà a Sikelia iniziare i lavori che potrebbero protrarsi oltre Natale: un rischio che l'amministrazione Orlando vorrebbe evitare, chiedendo magari all'azienda di lavorare su doppi turni per terminare il cantiere entro l'anno.