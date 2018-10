Martín Guevara Duarte è nato in Argentina nel 1963. All'età di 10 anni si reca a L'Avana con la sua famiglia, rimanendo a Cuba per 12 anni. Si diploma nel 2007, presso l’Accademia di Belle Arti "José Joaquín Tejada", con specializzazione in pittura e disegno. Attualmente vive tra Spagna e Argentina e si dedica alla scrittura di articoli, racconti, riflessioni.

In uno dei suoi libri di successo, 'A la sombra de un mito'( All'ombra di un mito), del 2013, racconta la sua esperienza cubana e il suo rapporto con la figura e l'eredità dello zio.

Del libro e di umanità si parlerà in occasione dell'incontro salemitano: "un'occasione imperdibile - sostengono dall'associazione - per quanti ne vogliano sapere di più sul rivoluzionario argentino".

SALEMI (TRAPANI) - Nel giorno del 51esimo anniversario della morte di Ernesto Guevara, martedì 9 ottobre, a partire dalle 18.30, a Salemi (Tp), presso la sede dell'associazione 'Peppino Impastato', in via A. Lo Presti, ci sarà un ospite d'eccezione: Martin Guevara Duarte, nipote del 'Che', il quale racconterà, attraverso l'esperienza filtrata in prima persona, la figura dello zio, una delle più influenti personalità dell'intera storia: rivoluzionario, anticonformista, guerrigliero, ma anche medico, scrittore e poeta; un uomo diventato ben presto un'icona nell'immaginario comune.