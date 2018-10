I fondi europei che la Sicilia è chiamata a impiegare sono quattro: il fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo sociale europeo (Fse), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp).

gli impegni a spendere valevano 139 milioni di euro mentre

risultavano spesi soltanto 32 milioni. Le risorse erogate nelle tre tipologie di pagamento oggi, invece, ammontano a 55 milioni, 20 milioni in più rispetto a fine giugno.

- ha detto il ministro Barbara Lezzi -

condividere il tema con i responsabili e con i fruitori delle prossime politiche di coesione. Presenteremo un piano di semplificazioni - ha proseguito - per l'utilizzo dei fondi, perché è giusto che le Regioni non siano soffocate dalla burocrazia e possano concentrarsi maggiormente su programmazione e progettazione”.

. Il rischio è alto. Infatti, il regolamento europeo per i fondi europei 2014-2018 prevede che la Commissione debba tagliare alle Regioni i fondi che al 31 dicembre 2018 non saranno stati usati per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale dei progetti, per i pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata già impegnata una domanda di pagamento. Ma ilha rasserenato sulla situazione. “È vero la Sicilia è quella che presenta maggiori criticità - ha detto - ma siamo riusciti a recuperare oltre la metà del ritardo e forse riusciremo a recuperare qualcosa di più”.in un servizio di Daniela Bricca andato in onda sul programma di Rai Uno "Porta a porta": un'intervista a Mauro Cappello, docente dell’Università Roma Tre ed esperto di fondi europei. Così, in seconda serata sulla prima rete nazionale, va in onda il triste report sullo stato d’avanzamento della spesa che la Sicilia ha fatto con i fondi strutturali: la Regione nel 2018 ha erogato risorse pari allo zero per cento sul Fesr, fondo europeo di sviluppo regionale, e arranca anche nella spesa del Fse, fondo per l'istruzione e formazione, con il quattro per cento di spesa.Si parte con la strategia per un migliore impiego di 1,6 miliardi per l’assistenza tecnica. “L’agenzia per la Coesione territoriale (l’agenzia nazionale che si occupa della spesa dei fondi strutturali, ndr) - ha raccontato il ministro - possiede tantissimi consulenti con contratti tra i sei e i sette anni. Abbiamo deciso che l’Agenzia debba andare nei territori per stare affianco delle Regioni e dei Comuni. In questa programmazione – ha poi continuato il ministro - dobbiamo occuparci dell’accelerazione della spesa. Nessuno deve avere alibi. Con la Sicilia - ha detto la Lezzi -abbiamo fatto così: abbiamo fatto un patto a tre che vede come firmatari me, la commissaria europea per la coesione Corina Cretu, e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Tutti e tre ci siamo impegnati e abbiamo messo la faccia per recuperare 800 milioni di spesa entro il 31 dicembre”.Stando ai dati della Commissione Europea, il 30 giugno, il livello di spesa era pari allo 0 per cento con 8 milioni spesi mentre sono stati impegnati più di tre miliardi di euro. Ma da giugno, sono stati compiuti molti passi avanti e il dato della spesa è in veloce incremento. Il totale dei pagamenti fra prefinanziamenti iniziali ed annuali e pagamenti intermedi è di 189 milioni, 180 milioni in più rispetto a tre mesi fa.di euro e la spesa fin ora fatta equivale al 4 per cento dei fondi totali. Il fondo è finanziato con 615 milioni di risorse europee e 205 milioni di stanziamenti nazionali. Il 30 giugnoIl fondo, che ammonta a quasi 2,2 miliardi, è usato per gli investimenti agricoli e boschivi e che viene attuato attraverso il Programma di sviluppo rurale (Psr). In questo caso l’aggiornamento statistico è quello di fine 2017 quando il livello di spesa era pari al 21 per cento: 460 milioni di euro. In quella data la spesa impiegata era pari al 50 per cento del fondo. In questo caso il livello di spesa è in linea con la media europea. L’investimento europeo è pari a 1,3 miliardi mentre quello nazionale corrisponde a 862 milioni. E i fondi europei impiegati fra pagamenti intermedi e prefinanziamenti è pari a 318 milioni.nel recente giudizio di parifica per il rendiconto dell’anno finanziario 2017: “A fronte di impegni per un ammontare di poco superiore a 25,5 milioni di euro - raccontava la Corte -, risultano imputati pagamenti soltanto all’assistenza tecnica per 285 mila euro. Una percentuale di spesa al 31 dicembre del 2017 che quindi valeva lo 0 per cento rispetto ai 118 milioni di euro a disposizione della Sicilia.i fondi per consulenti che la commissione europea paga per aiutare le amministrazioni che gestiscono fondi europei a gestirli meglio. I fondi a livello nazionale sono un miliardo e sei milioni. All'interno dei programmi operativi affidati alla Sicilia per l'assistenza tecnica sono destinati 153 milioni di euro, 104 milioni nel Fesr, 28 milioni nel Fse e 21 milioni nel Feasr. E proprio in questi giorni, il governo Musumeci ha annunciato che intende usare proprio questi fondi per arruolare, attraverso il Formez, un centinaio di consulenti da affiancare ai dipartimenti che gestiscono i fondi europei."Ho ritenuto importante