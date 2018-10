Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella notte in un appartamento di Castiglione di Cervia, in provincia di Ravenna. È stato il padrone di casa, non vedendolo da diversi giorni, a dare l'allarme ai vigili del fuoco. La vittima sarebbe stata colpita più volte, forse con numerosi calci e pugni, ed è stata ritrovata in un bagno di sangue. Sulla porta d'ingresso non erano presenti segni evidenti di effrazione, il che fa supporre che la vittima conoscesse il suo assassino.