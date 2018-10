scrive Leoluca Orlando su Facebook, con un post nel quale spiega, con tabelle dettagliate relative agli importi attualmente applicati dal Comune, quali sarebbero gli effetti della proposta del Movimento 5 Stelle di aumentare le tariffe dei "servizi a domanda individuale" al 36% del costo effettivo. su Facebook, con un post nel quale spiega, con tabelle dettagliate relative agli importi attualmente applicati dal Comune, quali sarebbero gli effetti della proposta del Movimento 5 Stelle di aumentare le tariffe dei "servizi a domanda individuale" al 36% del costo effettivo.

La reazione dei pentastellati è svelta e arriva sempre da Facebook: "Il #sindacodeldegrado di Palermo, #RePinocchioOrlando, continua con le sue clamorose palesi bugie per nascondere la grave situazione di crisi e degrado in cui versa Palermo. Domani - annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle di Palermo, Ugo Forello - darò mandato al mio legale di querelare il prof. Leoluca Orlando, non solo per tutelare la mia immagine, ma anche per quella dei tanti cittadini palermitani onesti, che pagano le tasse e che hanno diritto a una corretta informazione".

ttualmente, le tariffe applicate dal Comune coprono il 20,8% dei costi, quindi una somma notevolmente inferiore a quella proposta da Ugo Forello.

L'aumento delle tariffe - prosegue il post del sindaco - sarebbe quindi del 71% rispetto a quelle attuali". Nel dettaglio, con una grafica, Orlando presenta l'impatto della proposta relativamente agli Asili (attualmente il costo varia in base all'Isee fra 12,50 e 250 euro mensili e passerebbe ad un importo compreso fra 18 e 359 Euro) ed alle mense scolastiche (il cui costo attuale è fra 6 e 140 euro e sarebbe invece compreso nella proposta di Forello fra 10,3 e 241).

In conclusione, Orlando scrive: "Invece di decidere, ora che governano a Roma, l'aumento degli stanziamenti statali per i servizi, il Movimento 5 Stelle propone di far pagare di più alle famiglie: geniale!".

Sono scelte fatte per venire incontro alle necessità dei bambini e delle famiglie". Questo è quello che"Adei servizi a domanda individuale, come sostiene la bufala del sindaco - replica Forello - ma il Comune sarà costretto con il prossimo rendiconto 2018 per legge, per via di un’inevitabile stato di strutturale deficitarierietà a coprire questi servizi per almeno il 36% attraverso un aumento delle tariffe. Tutto ciò per colpa di questa Amministrazione e del sindaco Orlando (e ovviamente non del M5S che non governa la città). Un sindaco responsabile si sarebbe preparato a questi problemi attraverso una pianificazione delle azioni nell'interesse collettivo e delle fasce più deboli della società, ma Orlando no, lui continua per la sua strada a fare danni e diffondere bufale sperando che qualcuno gli creda ancora".