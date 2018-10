Avvenimenti previsti per oggi, domenica, in Sicilia.1) CATANIA - Lungomare, ore 09:30 Lungomare fest, manifestazione con eventi dedicati, tra l'altro, a sport, musica, teatro, arte, cinema, pop up market e mercatini artigianali, degustazioni, giochi e laboratori per bambini. Fino alle 22.30.2) PALERMO - Ecomuseo Mare memoria viva, ore 10:30 Conclusione dell'evento "Storie di scogli e di mare aperto", con un workshop di pittura sull'acqua per sperimentare la tecnica giapponese suminagashi, a seguire una estemporanea di disegno.3) PALERMO - Cantieri Culturali alla Zisa, Spazio Franco, via Paolo Gili 4, ore 16:00 Sinistra Comune nel corso di una assemblea pubblica, "lancerà un piano" per puntare al rilancio della città partendo ed implementare i servizi pubblici.4) PALERMO - Auditorium Rai Sicilia, viale Strasburgo 19, ore 18:00 Presentazione, per la prima volta a Palermo, di "Le Quindici" di Christian Bartolomeo un romanzo d'esordio sorprendente, vincitore della Giara d'argento. L'autore dialogherà con Salvatore Cusimano, Ottavio Navarra, Maria Elena Vittorietti, Antonella Scandone, Alberto Samonà.(ANSA).