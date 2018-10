il “ Linux Day ”, evento che ricorre annualmente, per la divulgazione della conoscenza del software libero. Quest’anno il tema è incentrato su World Wide Web (quindi tutto ciò che è interconnesso alla Rete) ed è stato pensato sia per la divulgazione ai neofiti, sia per coinvolgere i professionisti o i semplici appassionati. Questi gli argomenti trattati : la riforma del copyright; alcuni particolari utilizzi della blockchain oramai famosa soltanto per via delle criptovalute; il confronto con le community “open” o i benefici dell’uso degli open data. L’evento è patrocinato dal Comune di Palermo, dall’Università degli studi di Palermo e dall’Ordine degli Ingegneri di Palermo. L’ingresso è libero e gratuito.