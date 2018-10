La disposizione arriva dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, annunciando i primi quattro interventi di ripulitura e ripristino della funzionalità idraulica che riguarderanno la provincia di Ragusa. In particolare, a seguito della ricognizione del Genio civile, sono stati individuati: il fiume Irminio di contrada Margi a Giarratana (260mila euro); i corsi d’acqua pubblici del bassopiano ispicese (253mila euro); il torrente Modica-Scicli (264mila euro); il fiume Dirillo in contrada Schembri ad Acate (253mila euro). La spesa preventivata di circa un milione di euro graverà sulle risorse stanziate a seguito della creazione - dopo decenni di ritardo rispetto al resto d'Italia - dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, appena istituita su proposta del governo regionale.

Stiamo lavorando, dopo anni di incuria e degrado - aggiunge Musumeci - per recuperare il tempo perduto, eliminando situazioni di pericolo a tutela dei rischi per l'incolumità pubblica e privata. Assicurare la manutenzione negli alvei dei corsi d’acqua è il migliore sistema per prevenire le sciagure. Più progetti e più risorse, questo l’impegno programmatico del mio governo".

PALERMO - "Liberare subito i letti dei fiumi e dei torrenti prima che sopraggiunga la stagione delle piogge, peraltro sempre più persistenti".A seguito delle direttive del presidente della Regione, gli uffici del Genio civile delle altre province stanno completando le ricognizioni e a breve saranno avviate opere per un totale di oltre sei milioni di euro. "