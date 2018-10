Jair Bolsonaro trionfa nel primo turno delle presidenziali in Brasile con il 46,27% dei voti e stacca ampiamente l'erede di Lula, Fernando Haddad, fermo al 28,95%, che affronterà al ballottaggio del 28 ottobre. Bolsonaro accusa presunte irregolarità e parla di un paese sull'orlo dell'abisso. Il suo avversario fa appello per una unione dei democratici, avvertendo che 'c'è molto in gioco'. Esulta in Italia il ministro dell' Interno e vicepremier Salvini: "Anche in Brasile si cambia! Sinistra sconfitta e aria nuova! #goBolsonarogo". (ansa)