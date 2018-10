Lo ha affermato Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, aprendo i lavori dell’iniziativa pubblica organizzata da SC ieri, che ha visto la presenza degli amministratori unici delle aziende partecipate del Comune di Palermo.

Sinistra Comune - ha concluso Catania - è pronta a fare la sua parte poiché il miglioramento della qualità dei servizi pubblici è prioritario per evitare che, nel 2022, vincano le elezioni i fautori della privatizzazione dei servizi”.

altrimenti si corre il rischio che, in nome dell’efficienza, si rimetta in moto la campagna culturale per la privatizzazione”.a giorni alterni e il servizio di trasporto pubblico non è efficiente, bisogna rimettere mano ai piani industriali delle aziende e riscrivere i contratti di servizio così da garantire un servizio pubblico adeguato alle esigenze della città.amministratori unici di Rap, Amg, Amap e Amat ha concluso i lavori Antonella Leto, del coordinamento di Sinistra Comune, la quale ha sottolineato che: “bisogna mettere in sicurezza, attraverso la partecipazione dei cittadini e la garanzia delle risorse economiche, i beni comuni come l’acqua e l’energia per garantire la conversione ecologica della società e l’economia circolare. Bisogna rimanere vigili perché a livello regionale e statale si stanno attuando politiche che rischiano di compromettere il carattere pubblico dei servizi locali. Chiediamo ai presidenti non solo di gestire meglio l'ordinario ma di progettare in forma partecipativa e condivisa lo straordinario, una rivoluzione culturale che punti sull'innovazione. Il passaggio da Spa ad aziende è cruciale in questa prospettiva, a nostro giudizio”.