"Immaginare di denunciare alla Procura un organismo di garanzia, estratto a sorteggio e che in maniera indipendente esprime valutazioni che confermano dubbi già sollevati da altri organismi autorevoli come il Mef e la Corte dei Conti, rasenta il delirio di onnipotenza.

Il sindaco non è né al di sopra né fuori dalla legge. Si prepari piuttosto lui a diradare alla procura della Corte dei conti - precisa Ferrandelli - le nubi circa i disallineamenti nei conti e alle altre numerose criticità. Stavolta abbiamo superato davvero la misura.

Che il Sindaco ami il “ricorso” alla Procura è ormai noto - conclude Ferrandelli - ma credo che stavolta debba pensare un ricorso alle dimissioni e lasciare finalmente libera Palermo dalle sue minacce, ingerenze ed intemperanze".

e cambino la valutazione non positiva sul rendiconto 2017. L’annuncio shock è del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che oggi ha riunito la sua maggioranza a Palazzo delle Aquile per serrare le file in vista della battaglia d’Aula sul consuntivo che da domani entrerà nel vivo. Mentre le opposizioni stilavano un documento congiunto , il Professore ha incontrato i suoi in un incontro durato poco più di un’ora: il tempo necessario per un suo intervento, poi qualche domanda dei consiglieri (anche su Reset) ma le risposte sono state rinviate a data da destinarsi.aveva riferito solo in colloqui riservati: i revisori dei conti sono andati oltre, hanno sconfinato e, pertanto, il Professore sarebbe pronto a denunciarli non in qualità di sindaco, ma come “cittadino e giurista”. Solo un’intenzione, almeno per il momento, che potrebbe non essere formalizzata solo a condizione che i revisori tornino sui loro passi e rivedano la valutazione. La tesi del sindaco è che il rendiconto sia formalmente corretto e che i conti siano a posto, come attestato dagli stessi revisori, salvo poi la valutazione finale che Orlando considera contraddittoria rispetto alla relazione stessa.va votato, punto e basta, altrimenti tutti a casa. Una tesi che sembra aver convinto la maggioranza, presente quasi al completo, che però ha chiesto un confronto anche sul previsionale. L’intenzione dell’assessore Gentile, presente al vertice, sarebbe infatti quella di approvare il rendiconto in tempi brevi (il commissario ha fissato il termine per l’8 novembre), affrontare poi il previsionale 2018 e, agli inizi di dicembre, presentare anche il bilancio 2019 per poi proseguire con variazioni e assestamento; difficile dire cosa accadrà dopo, visto il rimpasto. Una tabella di marcia a tappe forzate che prevede anche i nuovi piani industriali delle partecipate, ma che passa dall’Aula. Il confronto con la maggioranza è stato quindi aggiornato a data da destinarsi (il cda Gesap incombe), ma il messaggio sembra aver colpito nel segno: il rendiconto sarà votato così com’è, la vera partita sarà sul previsionale.dei revisori corrispondono al vero si prepari alla più feroce e determinata battaglia a difesa della democrazia e dello Stato di diritto che abbia mai affrontato". Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile.