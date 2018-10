"Nuove assunzioni, più soldi e mezzi".. Un "piano di riordino" annunciato dal vice premier leghista Matteo Salvini, che prevede in primis. Il potenziamento si allargherà anche ai Vigili del fuoco, con altri 1500 nuovi ingressi.Il Viminale starebbe lavorando al progetto già da alcuni mesi, nel tentativo di trovare le coperture finanziarie nel breve periodo: nello specifico, servirebbe all'incirca un miliardo di euro, per permettere l'avvio delle assunzioni già all'inizio del 2019.Il piano al momento non è ancora definitivo, ma secondo le prime notizie. Crescerà significativamente il numero degli agenti a Roma , Napoli, Milano, Catania, Brescia e Catanzaro, mentre subiranno un ridimensionamento le questure di Genova, Reggio Calabria, Messina, Latina e Macerata. Rinforzi in arrivo anche a Venezia, Verona e Padova, tanto da rendere la regione Veneto la più beneficiata dal provvedimento.Ma le misure non convincono i sindacati di categoria: assunzioni a parte, mancherebbero ancora all'appello le risorse per rinnovare il contratto a molti agenti già assunti. Si calcola, infatti, che il numero di poliziotti e carabinieri in attesa di proroga o stabilizzazione sarebbe intorno a 470mila.