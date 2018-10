Al fascicolo della causa c'è una perizia chiesta dal pubblico ministero Claudio Camilleri che ritiene ci sia ampia compatibilità delle tracce di sudore trovate su uno dei bossoli rinvenuti sull’asfalto e il profilo genetico di Gregoli.

Di diverso avviso il perito a cui si sono rivolti i legali della difesa, gli avvocati Paolo Grillo e Marco Clementi che muove dalla critica ai metodi di accertamento che, a suo dire, non potrebbero condurre ai risultati raggiunti dai poliziotti. I familiari delle vittime sono assistiti come parte civile dagli avvocati Giovanni La Bua ed Ennio Tinaglia.

Tracce di polvere da sparo vennero trovate anche addosso a Velardo che però non avrebbe fatto fuoco e risponde a titolo di concorso morale nel delitto. La donna si è sempre proclamata innocente.

La Procura chiede la massima pena per la donna imputata del duplice omicidio di Vincenzo Bontà e Giuseppe Vela, avvenuto nel marzo 2016. È rimasta l'unica imputata dopo che il marito, Carlo Gregoli, si è tolto la vita in carcere.L’uomo stava andando al maneggio per prendersi cura dei suoi cavalli, quando ha sentito gli spari, ha fatto marcia indietro con l’auto e dallo specchietto retrovisore ha visto l’assassino esplodere colpi di pistola contro Bontà e Vela.’uomo cadeva a terra e quello armato sparava altri colpi… effettuavo la manovra di retromarcia e notavo dallo specchietto retrovisore che l’uomo con la pistola guardava ancora la vittima che giaceva al suolo…”. La descrizione fisica e dei vestiti indossati dal killer corrisponde a quella di Gregoli, geometra del Comune. Il testimone, però, non ha parlato della donna.