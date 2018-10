SIRACUSA - Incidente mortale oggi sulla strada statale 114, allo svincolo Siracusa sud. Probabilmente un malore la causa della morte di Sebastiano Pitino, 65 anni di Avola. L'uomo si trovava alla guida della propria auto, Ford Focus, quando improvvisamente il mezzo si è accostato al guardrail per finire poi contro un muretto in cemento armato. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi.