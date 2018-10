Poche richieste, molti posti vuoti. Il nuovo anno scolastico è partito all'insegna dell'incertezza per i quasi 250mila studenti disabili del nostro paese. A scuola, infatti,, una situazione che si era già presentata nelle aule italiane in passato, ma che quest'anno ha assunto la forma di una vera e propria emergenza.Si calcoli che delle oltre 13mila cattedre esistenti, sono poco più di mille quelle assegnate. Un vuoto di oltre l'80% che necessita di essere colmato nel più breve tempo possibile con, al fine di garantire un tempestivo sostegno agli studenti affetti da disabilità. Già nelle settimane scorse, il ministero dell'Istruzione è corso ai ripari, invitando i sindacati del settore ad attivarsi in tal senso. Ora il Miur, tramite una circolare ad hoc, ribadisce la sollecitazione a presentare nuove candidature.. Potranno accedere alla selezione per il sostegno sia coloro che posseggono una specializzazione o un abilitazione, sia chi ne è sprovvisto.