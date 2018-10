“Progetto legalità: incontro con Gianni Maddaloni

“Progetto legalità: un giorno con Gianni Maddaloni O’ Mae dell’Oro di Scampia”

All’iniziativa, unica nel suo genere, saranno presenti: l’ Assessore Roberto Lagalla, l’on. Edy Tamaio, il Questore di Palermo Renato Cortese,il Dirigente delle Politiche sportive scolastiche nazionali del MIUR Antonio Di Liberto, Tina Montinaro, i Sindaci dei Comuni di Isola delle Femmine, Carini, Capaci, Torretta, Montelepre e di Giardinello, alunni e dirigenti scolastici delle scuole, rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio.

presso l’auditorium della Scuola Lanza di Scalea a Carini, con inizio alle ore 9.00, un incontro convegno dal titoloche operando nella scuola L. Lanza di Carini, coordina un “Progetto scuola federale” nella ICS “F. Riso” di Isola delle femmine e nella scuola materna “L’isola che non c’è”.(Federazione Italiana Judo Lotta karate e Arti Marziali), del territorio, vuole sensibilizzare e stimolare la cultura della legalità attraverso la presenza di un esponente dello sport,il cui impegno e la sua dedizione sono stati riconosciuti con il termineLo sport come modello di vita, di disciplina, come rispetto delle regole, come rispetto degli altri e di se stessi, con la convinzione che è possibile quando si vuole ritagliare uno spazio sano e vivibile all’interno di quartieri difficili.messo a disposizione dal maestro Gianni Maddaloni, la Rai ha prodotto il film per la tv andato in onda a febbraio 2014 e che ripercorre la vita dello stesso Maddaloni prendendo spunto dal romanzo autobiografico “L’oro di Scampia”, con protagonista Beppe Fiorello. Il personaggio protagonista della fiction, Enzo Capuano, è ispirato a Giovanni Maddaloni, detto Gianni, mentre il figlio Toni, interpretato da Gianluca Di Gennaro, a Pino.