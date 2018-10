La pace fiscale riguarderà tutti i debiti "fino a 500 mila euro" e sarà un intervento "a saldo e stralcio" non solo su interessi e sanzioni ma anche "sul capitale". L'annuncio arriva dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, sottolineando che "non sarà una classica rottamazione ma un intervento a gamba tesa". E riguarderà, spiega il ministro, quelli che sono "costretti a vivere da fantasmi che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e poi gli andata male e si portano dietro cartella che non pagheranno mai".