. Lo scontro fra Italia e Unione Europea sulla politica economica torna mettere in agitazione lache venerdì scorso si aggirava intorno a 279 punti, è tornato a schizzareDopo aver aspramente criticato il Governo Conte e la scelta di sforare nel Def (documento di economia e finanza) il deficit fino al 2,4% , tra venerdì e sabato la Commissione europea ha notificato una lettera di avviso, per contestare delle decisioni che vengono definite ""."Il Def a prima vista sembra costituire una deviazione significativa dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Ue il che è motivo di seria preoccupazione", si legge in un estratto delle missiva"Chiediamo alle autorità italiane di assicurare che la manovra sia in linea con le regole fiscali comuni".La lettera si presentava quindi come una sorta di avvertimento, prima ancora che il testo della manovra arrivi ufficialmente a Bruxelles. Da quanto si fa intendere , il Governo non avrebbe rispettato quanto pattuito durante lo scorso giugno, per questo, il clima di scontro sembra sempre più tangibile.Sul fronte italiano, alcuni esponenti della: "Rimaniamo fortemente convinti della bontà delle misure che andranno a costituire la manovra economica. Altrettanto forte è la volontà ad avviare un dialogo costruttivo con l'Ue". Ma da Lega e 5 stelle arrivano anche critiche alle istituzioni comunitarie, per: "Non c'è stata alcuna bocciatura da parte dell'Ue, anche perché non è stata ancora avviata - né poteva essere - alcuna interlocuzione formale".