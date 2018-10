PALERMO - La raccolta dei rifiuti nell'aeroporto palermitano Falcone-Borsellino sarà garantita dal Comune di Cinisi e la Gesap pagherà la Tari. "Noi portiamo nello scalo il modello della differenziata che è arrivata in paese al 70 per cento - afferma il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo -. In questi mesi è stata riconosciuta finalmente la territorialità della struttura aeroportuale tanto che adesso i sette milioni di passeggeri che arriveranno in aeroporto sentiranno benvenuti all'aeroporto di Palermo e Cinisi. L'amministrazione adesso si occupa di oltre che di rifiuti anche di ordine pubblico e sicurezza''.(ANSA).