L’accoglienza di Ail Palermo raddoppia. Dopo mesi di lavori e di raccolte di fondi per finanziare la ristrutturazione, apre la nuova Casa Ail «La Chiocciola», realizzata in un appartamento confiscato alla mafia in viale Francia, per accogliere i pazienti fuorisede e i loro familiari. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà oggi alle 17 nell’auditorium della parrocchia Mater Ecclesiae, piazza San Marino. Interverranno l’ arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice , il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando , il presidente di Ail Palermo, Pino Toro , tutti gli sponsor che hanno sostenuto il progetto, i bambini della scuola Setti Carraro, che hanno vinto il concorso per dare il nome alla casa. A seguire il taglio del nastro a Casa Ail, in viale Francia 2.