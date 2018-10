Una collaborazione che oggi potrebbe essere messa in discussione dalla responsabile Lav del progetto Federica Faiella: “Abbiamo presentato al Comune le nostre considerazioni – ha detto – abbiamo portato le motivazioni che ci spingono a chiedere al Comune di ritirare il bando e non consegnare i cani alle strutture di Caserta. Non solo riteniamo che attuare il trasferimento sia uno spreco di soldi pubblici che potrebbero essere impiegati meglio per la gestione dei cani, ma soprattutto la metà di quei cani dopo sei mesi potrebbe essere rispediti al mittente o ancora peggio, una volta concluse le operazioni di affidamento definitivo, non averne più nessuna notizia. Caserta – ha continuato – è una zona ad altissimo tasso di randagismo, quelle strutture sono già piene. Se il Comune decidesse di trasferire i cani la Lav potrebbe interrompere la collaborazione con il comune di Palermo”. dalla responsabile Lav del progetto: “Abbiamo presentato al Comune le nostre considerazioni – ha detto – abbiamo portato le motivazioni che ci spingono a chiedere al Comune di ritirare il bando e non consegnare i cani alle strutture di Caserta. Non solo riteniamo che attuare il trasferimento sia uno spreco di soldi pubblici che potrebbero essere impiegati meglio per la gestione dei cani, ma soprattutto la metà di quei cani dopo sei mesi potrebbe essere rispediti al mittente o ancora peggio, una volta concluse le operazioni di affidamento definitivo, non averne più nessuna notizia. Caserta – ha continuato – è una zona ad altissimo tasso di randagismo, quelle strutture sono già piene. Se il Comune decidesse di trasferire i cani la Lav potrebbe interrompere la collaborazione con il comune di Palermo”.

Intanto si è interessato alla questione anche il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli con una richiesta di accesso agli atti. La firma del contratto con l'Ati dovrebbe avvenire fra due giorni. Un ristrettissimo lasso di tempo che le associazioni impiegheranno per cercare di cambiare il destino di questi venti cani. Sono già tre le diffide ufficiali inviate al sindaco Leoluca Orlando e agli uffici competenti. Due da parte delle associazioni di Palermo, oggi ne è stata inviata una anche dalla Confederazione regionale delle associazioni animaliste. "Un bando frettoloso -hanno scritto in una nota le associazioni - una susseguente convenzione di affidamento di decine di cani a somministrazione attualmente ospiti del canile municipale lacunosi e palesemente illegittimi che il Comune farebbe bene a revocare e risolvere immediatamente se ai suoi legali rappresentanti stanno a cuore non già e non tanto conseguenze più gravi sul piano amministrativo e legale, ma la stessa sopravvivenza degli animali".

“Comprendiamo che la situazione è complessa – ha continuato Faiella – sappiamo anche che il Comune ha mandato richieste di collaborazione ai principali canili del nord d'Italia senza ricevere risposta se non da quello di Firenze, dove hanno già in stallo alcuni animali provenienti dal canile, ma questa operazione non è in linea con i principi della nostra associazione e con lo spirito con cui era partita la nostra collaborazione con il Comune. Al momento non ci resta che attendere una risposta alle nostre osservazioni”.

La settimana scorsa il responsabile del canile, Francesco Fiorino, aveva assicurato la massima trasparenza: “Abbiamo agito e continueremo a farlo seguendo pedissequamente la legge – aveva sottolineato –. Posso assicurare che abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e continueremo a farle prima di affidare i cani alle aziende che si sono aggiudicate regolarmente il bando”.

Tornando sulla questione oggi aggiunge: “La nostra collaborazione con la Lav è fondamentale e mi auguro davvero che possa proseguire. Per maggiore sicurezza, sono andato personalmente a fare un sopralluogo a Caserta. Presenti anche il presidente dell'Ordine dei veterinari, dottor Luigi Zumbo e un rappresentante della Lav. Era tutto in ordine - ha spiegato -. Attualmente la struttura ospita un terzo dei cani rispetto alla sua capienza. C'è solo un problema relativo al personale, ad oggi insufficiente, ma che verrà adeguato non appena crescerà il numero dei cani da gestire”.

Sul bando anche il dirigente mostra delle perplessità: “E' un bando che ho trovato al mio insediamento, io lo avrei impostato in maniera differente - ha sottolineato -. Ma per quanto mi riguarda, ho chiesto un parere all'avvocatura del Comune e ho ricevuto il via libera, ho effettuato il sopralluogo e ho richiesto la collaborazione anche di personale indipendente all'Amministrazione comunale. Ritirare il bando ad oggi non è legalmente possibile, il Comune dovrebbe pagare i danni alle aziende che si sono aggiudicate la gara. Detto questo, alla firma del contratto i controlli continueranno e se dovessimo riscontrare delle anomalie avremo tutte le carte in regola per revocare l'affidamento. Questo è il mio impegno - ha detto - rispetto le associazioni e il lavoro che fanno. Oggi continuo a chiedere rispetto anche per il lavoro del Comune e che non si parli più di deportazioni. Facciamo questi affidamenti anche per avere la possibilità di migliorare il canile di Palermo, per adeguarlo e renderlo più efficiente”.

L'amministrazione comunale intanto sta avviando delle procedure per cercare di arginare il problema del randagismo in città: a breve partirà un progetto che coinvolgerà le otto circoscrizioni, l'ordine dei veterinari, le Asp e la Reset per il censimento, la cura e la sterilizzazione dei cani.

L'imminente trasferimento di venti cani in stallo al canile comunale verso due strutture di Caserta potrebbero far saltare il protocollo d'intesa siglato con la Lav, la lega antivivisezione. Da settimane le principali associazioni animaliste che operano in città e all'interno della struttura comunale avevano denunciato e mandato ufficiale diffida contro l'assegnazione del bando da 350mila euro aggiudicato da un'Ati, associazione temporanea di imprese, di Caserta composta da Dog's town srl e la Pets bording house sas. A schierarsi contro l'assegnazione, che prevede il trasferimento degli animali per sei mesi, anche la Lega antivivisezione con cui l'Amministrazione comunale aveva strutturato un programma per agevolare le adozioni e migliorare le operazioni di cura e gestione dei randagi in città.