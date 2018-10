Dopo giorni di roventi polemiche sulla bocciatura dei revisori del consuntivo 2017 , Palazzo delle Aquile corre ai ripari e si difende con una corposa relazione, fatta di numerosi allegati, scritta dal Ragioniere generale su richiesta del commissario ad acta nominato dalla Regione. Una nota molto tecnica che mette nero su bianco gli argomenti dell’amministrazione, giocata sul punto dell’equilibrio e senza mai andare allo scontro con il collegio, che sottolinea inoltre come la norma preveda la facoltà per i revisori di fornire anche “rilievi, considerazioni e proposte”, per quanto indigeste.che si è detto pronto a denunciare il collegio, e per la maggioranza che prova così a sottrarsi al fuoco incrociato delle opposizioni, specie dopo che la seduta del consiglio di oggi è mancata per le assenze degli orlandiani : “Adesso ci sono tutti gli elementi per approvare nel più breve tempo possibile il rendiconto del 2017 – dicono i consiglieri di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno -. La relazione del Ragioniere chiarisce, in modo definitivo, lo stato di salute dei conti del Comune e definisce nel dettaglio gli interventi correttivi. La propaganda delle opposizioni evidentemente non ha più argomenti per declinare le reiterate previsioni catastrofiche sul futuro della città, speriamo che dimostrino senso di responsabilità evitando le prevedibili forme di ostruzionismo per rallentare l’approvazione dell’atto deliberativo”.e lo stato di salute dei suoi conti - dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd - Rimangono delle criticità su cui si sta già intervenendo, ma in generale il bilancio dell’ente è sano. Il Partito Democratico aveva chiesto rassicurazioni tecniche sul consuntivo 2017 che oggi sono finalmente arrivate e che consentiranno al consiglio comunale di affrontare serenamente il dibattito in Aula”. “La relazione del Ragioniere riporta la serenità nella maggioranza – dice il capogruppo del Mov139- Ci sono tutti gli elementi per approvare subito il consuntivo, finalmente sono state chiarite le criticità e le misure correttive. Fondamentale la corrispondenza del rendiconto certificata anche dai revisori”.certificato dagli stessi revisori, e poi passa in rassegna i 13 rilievi e le due raccomandazioni finali sui temi più disparati. Relazione che in alcuni punti conferma quanto di buono fatto da Palazzo delle Aquile, mentre su altri non può che dare ragione ai revisori, come nel caso del rapporto conflittuale con la tesoreria affidata a Bnl.dal prossimo anno andranno messi altri 195 milioni (arrivando a 550), Basile sottolinea che lo Stato ha concesso agli enti locali una sorta di flessibilità che però non ha fatto altro che rinviare il problema, sebbene il Comune abbia accantonato 38 milioni in più. Ma il punto resta la bassa capacità dell’ente di riscuotere le tasse, tanto che si arriva a ipotizzare di incassare la Tari, la tassa sull’immondizia, con la bolletta elettrica, un po’ come si fa col canone Rai: operazione che ovviamente toccherebbe al Parlamento nazionale. E proprio sulle difficoltà del Comune di far pagare tasse e multe, Basile il primo ottobre ha scritto all’ufficio Tributi e alla Sispi: nel solo 2017 i residui (cioè le somme non incassate) sono aumentati di quasi 73 milioni di euro, anche perché le cartelle sono state inviate praticamente a fine anno. Da qui non solo la richiesta di una relazione che paragoni le varie forme di riscossione previste per legge, così da scegliere la migliore, ma anche la richiesta di più personale contabile visto che proprio dalle tasse dipende la liquidità dell’ente. Una sfida dirimente per piazza Pretoria, dal momento che proprio su questo tema si rischia lo sforamento del quinto parametro di deficitarietà strutturale.calati di 50 milioni, così come si registrano miglioramenti sui pagamenti: la media era di 98 giorni nel 2017, ma è scesa a 71 giorni nel secondo trimestre 2018 e addirittura a 33 nel terzo trimestre. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, Basile allarga le braccia ed elenca ben dieci note inviate negli ultimi mesi agli uffici comunali proprio per arginarli. Senza risposta il punto 3, quello sulle anomalie relative alle anticipazioni di tesoreria della Cassa depositi e prestiti: la Corte dei Conti ha incaricato i revisori di occuparsene. Andiamo infine ai disallineamenti con le aziende: 28 milioni sono stati già stanziati nel consuntivo, 42 lo saranno nel pluriennale (17 nel 2018, otto nel 2019 e 17 nel 2020). Il punto è che adesso tocca alle partecipate stralciare i crediti: Amat non ha ancora approvato il suo bilancio, mentre l’assemblea dei soci per Rap prevista per ieri non si è tenuta.