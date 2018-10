"Abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla entità e alla qualità di questi debiti. E poi una domanda su tutte merita una risposta: chi ha portato aventi delle spese senza predisporre le coperture? È importante anche conoscere le responsabilità che stanno dietro a questi debiti", aggiunge Eleonora Lo Curto.

"Ribadiamo con forza - dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Sergio Tancredi, Stefano Zito e Luigi Sunseri - che a pagare siano quei dirigenti che hanno autorizzato tali spese allegre e non i cittadini. Sembra incredibile come in questa regione a pagare i debiti delle malversazioni e delle clientele di politici e dirigenti, debbano essere i cittadini e non si possano individuare i colpevoli. La politica regionale ha alimentato la burocrazia e la burocrazia, a sua volta, dopo essersi ingrassata, ha coperto e tutelato la politica. Oggi, quindi, ci siamo occupati ancora una volta non del futuro e dello sviluppo del territorio, ma di un fardello pregresso che peserà sulle tasche dei siciliani per i prossimi anni". "Infine - conclude il M5s - ci chiediamo, se la Regione, sta pensando a soluzioni utili a fermare i contenziosi, altrimenti ogni anno i debiti fuori bilancio saranno destinati ad aumentare".

Il testo, almeno quello sulle sentenze esecutive, è all'esame della Commissione Bilancio, che oggi si è riunita alla presenza del ragioniere generale Giovanni Bologna. "Abbiamo chiesto più chiarezza sulla distinzione tra sentenze immediatamente esecutive e sentenze ancora appellabili", dice Marianna Caronia, presidente del gruppo Misto. "Sarebbe utile oltretutto - aggiunge Eleonora Lo Curto, presidente del gruppo dell'Udc - sapere di chi sono le responsabilità nel merito. È singolare che in molti casi non si sia previsto il prevedibile". "Si è trattata peraltro - scrivono i 5 Stelle - dell’ennesima seduta di Commissione nella totale assenza del governo. Oggi l'assessore Armao era a Roma e può starci, ma non vediamo Musumeci da mesi".L'altro ddl sui debiti fuori bilancio, quello, sulle altre fattispecie di debiti, è ancora fermo al palo. "Abbiamo chiesto - dice- di sapere quali di queste sentenze sono direttamente esecutive e quali invece sono ancora appellabili o per cui può essere richiesta una transazione. Si tratta di strumenti che possono ridurre il danno e che, anche se prevedono valutazioni complesse, vanno tenuti in considerazione. Non possiamo lavorare con approssimazione perché, ci dicono, mettono agronomi a fare il bilancio della Regione".