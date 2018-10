Nel primo caso i poliziotti hanno notato, in diverse occasioni, i due ventenni cedere dosi di marijuana ad alcuni giovani: mentre uno faceva il “palo”, l’altro vendeva la droga. Il 21enne è stato Il 21enne è stato

bloccato subito, il 23enne è stato rintracciato poco dopo.

Nel secondo caso, i poliziotti hanno visto un giovane, già noto come consumatore di droga, che si dirigeva con passo svelto in un palazzo nella zona di corso Tukory. Insospettiti hanno deciso di pedinarlo: in cambio di 50 euro aveva ricevuto una bustina di cocaina. Inevitabile la perquisizione nell'abitazione, dove è stato trovato un sofisticato sistema di videosorveglianza, probabilmente utilizzato per verificare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine.

L'appartamento era inoltre allacciato abusivamente all'impianto luce pubblico. A finire in manette anche un 41enne. Si tratta di

Gaetano Pullara, arrestato dagli agenti del commissariato Oreto-Stazione. Si trovava in un appartamento in piazza Conte Federico: con il contributo del cane antidroga Dylan, sono stati scoperti oltre 30 grammi di hashish, nascosti nel vano motore di un climatizzatore. L'uomo, cercando di ingannare il fiuto del cane, aveva nascosto una piccola quantità di droga nel vaso di una pianta, ma il resto della sostanza stupefacente è ugualmente stato individuato.

. Quattro gli arresti che ha fatto scattare la polizia nella zona, durante i controlli antidroga. I Falchi della sezione Contrasto al Crimine Diffuso hanno colto sul fatto Daniele Colina, di 23 anni, Ignazio Cristian Ferrara di 21 e Antonino Tutone, di 49.