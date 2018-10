"Gli effetti della demonizzazione delle Province - ha sottolineato il governatore - si vedono: le strade provinciali sono quasi tutte chiuse e quelle aperte sono un pericolo, le scuole hanno quasi tutte problemi di agibilità, alle Province serve un presidente eletto dai cittadini. La legge Delrio - ha concluso Musumeci - è un fallimento, è stato confiscato il diritto alla Sicilia di organizzare gli enti. Bisogna modificarla, speriamo ora che il governo nazionale sappia farlo".

. Le gestioni commissariali che si protraggono da troppo tempo non sono più tollerabili". L'ha detto il presidente della Regione sicilianaparlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione della bretella di collegamento per l'aeroporto di Comiso. "Le Province devono tornare a gestire servizi - ha aggiunto Musumeci - ed essere enti di coordinamento dei comuni. Pensiamo alle Province per i servizi turistici, per la motorizzazione e per l'edilizia popolare".con l' inserimento, all'ultimo momento, dell'inaugurazione del nuovo centro di compostaggio nell'ex discarica di 'Cava dei Modicani': il governatore non ha voluto 'tagliare' il nastro inaugurale già posizionato dai vertici della Srr Ato Ambiente. Anzi, ha 'staccato' il nastro davanti alle autorità militari e civili presenti, dicendo: "Non inauguro opere già inaugurate". Una prima volta l'impianto di compostaggio di Ragusa era stato inaugurato nel 2009, ma non era mai entrato in funzione. Il governatore siciliano si è limitato a visitare l'impianto che da domani entrerà in funzione. "Aprire un impianto dopo 9 anni è una vergogna", ha chiosato Musumeci.