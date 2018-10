. Con una delibera della Giunta regionale viene ufficializzata la nomina dialla guida dell’Iacp del capoluogo, con un incarico dalla durata prevista di quarantacinque giorni., in carica dal 18 aprile al 30 settembre 2018. Funzionario direttivo dell’amministrazione regionale nell’area della formazione informatica, per anni componente degli uffici di staff di diversi assessori (soprattutto di quelli con la delega alle Infrastrutture e Trasporti), Ferruggia ricoprirà gli incarichi di presidente e di consiglio di amministrazione. Confermati invece i commissari straordinari degli altri Iacp, già proposti in aprile dall’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, e nonostante la scadenza delle nomine fissata al 30 settembre scorso.La scadenza dell'incarico dei commissari era stata prevista per il 30 settembre 2018, data nella quale – si presumeva – sarebbe stata operativa l’Agenzia regionale per le politiche abitative. Ma il tanto atteso riordino non è ancora arrivato, e la Giunta ha ritenuto opportuno procedere a un solo passaggio di consegne, a Palermo, confermando invece gli altri commissari straordinari.: Maurizio Maccarrone ad Acireale, Gioacchino Pontillo ad Agrigento, Riccardo Rizza a Caltanissetta, Gaetano Laudani a Catania, Vincenzo Marchingiglio a Enna, Leonardo Santoro a Messina, Ignazio Pagano Mariano a Ragusa, Antonino Lutri a Siracusa e Giuseppe Pirrello a Trapani.