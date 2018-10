Il segretario uscente Fausto Raciti è al lavoro per convocare per quel giorno la direzione regionale del Pd che dovrà aprire le danze in vista del congresso regionale. Si sta cercando di superare anche qualche difficoltà logistica legata all'assenza del personale – qualche mese fa il Pd ha lasciato a casa i dipendenti e ha rinunciato alla sede regionale per problemi di costi –La direzione dovrà affrontare il tema dei congressi, quelli provinciali e quello regionale, che si potrebbero celebrare da qui a fine anno. Salvo che il congresso regionale non si svolga contestualmente a quello nazionale, per il quale ancora non c'è una data. Al momento le dinamiche congressuali restano coperte. Le manovre delle correnti sono già iniziate sotto traccia ma non ci sono ancora candidati. Tra i nomi dei papabili circolati in queste settimane, i catanesi Luca Sammartino e Anthony Barbagallo e l'ex assessore regionale Baldo Gucciardi.