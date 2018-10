Alla fine i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno scoperto un giro di false fatture per frodare il fisco e alcune intestazioni fittizie di società per evitare i sequestri.il giudice per le indagini preliminari Stefania Gallì ha firmato l'ordinanza di arrestato Giuseppe Salamone, 49 anni, imprenditore del settore dei trasporti. Sotto sequestro finiscono le società Salamone Group, Transervice Scarl e Transport's World Scarl., fino a raggiungere un milione e mezzo di euro e cioè la cifra non pagata al Fisco. Il sequestro delle provviste in denaro riguarda anche le società Stradamare srl e Sg Autotrasporti., tra cui i presunti prestanome ai quali Salamone - ufficialmente era un dipendente ma in realtà sarebbe stato il dominus delle imprese - avrebbe intestato fittiziamente le aziende temendo che finissero sotto sequestro.dell'avviso orale per le sue frequentazioni con alcuni mafiosi di Bagheria – tra cui Salvatore Eucaliptus – e per avere intrattenuto rapporti commerciali “con diversi fornitori e professionisti collegati a diverse famiglie mafiose”. In alcuni casi avrebbe anche assunto nelle sue aziende i parenti dei mafiosi.Le sue aziende fatturano circa sei milioni di euro all'anno. Il sistema delle false fatture, a cominciare da quelle per il gasolio, gli avrebbe consentito di allestire un parco mezzi con decine decine e decine di veicoli.Continuano ad operare per garantire innanzitutto le commesse in corso.