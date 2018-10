La Corte d'appello presieduta da Fabio Marino ha riconosciuto all'imputato la scriminante dello stato di necessità.

è stato assolto dopo che in primo grado era stato condannato a otto mesi di carcere per l'omicidio colposo della moglie e del bimbo che portava in grembo.Accanto era seduta la moglie. Correvano in ospedale. Lei, incinta, aveva avvertito le prime doglie. La tragedia avvenne in via Emanuele Paternò. Zito, tradito da una buca, perse il controllo della macchina finendo contro il muro di recinzione della strada che costeggia il fume Oreto.I medici dell'ospedale Civico riuscirono a fare venire alla luce il bambino. Il suo cuore smetterà di battere alcuni giorni dopo.I genitori e i fratelli della ragazza morta si erano costituiti parte civile.– spiega il legale della difesa, l'avvocato Guido Galipò -. Ha fatto il possibile per salvare la moglie da un pericolo”.