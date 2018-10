PALERMO - Per quasi due ore l'ex senatore del Pdè stato ascoltato oggi in commissione regionale Antimafia, presieduta da Claudio Fava, sul cosiddetto 'sistema Montante'.L'Antimafia sta raccogliendo elementi per approfondire il presunto condizionamento da parte dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, sulle scelte dell'ex governo Crocetta.La prossima settimana sarà ascoltato in audizione un altro big di Confindustria, Ivanhoe Lo Bello.