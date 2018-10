non sono stati investiti soldi sporchi. Ci sono gravi ombre nel passato del padre, Mario, oggi deceduto, ma non c'è prova che la ricchezza da lui accumulata illecitamente sia servite ai figli per gli investimenti nei negozi di abbigliamento e nel settore immobiliare. Al contrario, c'è la conferma che la famiglia Niceta ha avuto a disposizione importanti risorse economiche lecite.Erano un'impresa di calcestruzzo e una società immobiliare. Secondo il collegio delle misure di prevenzione, ci sono i presupposti per considerare, fino a quella data, Niceta padre “socialmente pericoloso”. Viene definito “appartenente anche se non partecipe” agli interessi mafiosi. Averebbe dato il suo contributo “all'occultamento di partecipazioni societarie nella Cater Bond da parte di soggetti mafiosi di calibro, nel conseguente riciclaggio del denaro investito in società e nella successiva gestione di quell'impresa”. In particolare, Niceta senior avrebbe goduto dei favori di Giuseppe Guttadauro, capomafia di Brancaccio, che imponeva l'acquisto di cemento dalla Cater Bond.Dalla lunga e complessa perizia disposta dal Tribunale presieduto da Raffaele Malizia, giudice estensore Vincenzo Liotta, “di certo nessuna indicazione è fornita sull'esercizio di attività di impresa con modalità mafiose al di fuori di quelle della Cater Bond, Né si rinvengono accenni anche generici al possibile finanziamento delle altre attività imprenditoriali riferibili a Mario Noceta con risorse provenienti da Cosa nostra”.fino agli anni Novanta. È stato il cugino Angelo Niceta con le sue dichiarazioni ad estendere il quadro investigativo fino ai negozi di abbigliamento. Seppure credibili le sue dichiarazioni “non bastano a dimostrare l'effettivo investimento di risorse illecite”.“la comprovata persistenza dei legami” fra i figli di Niceta e la famiglia Guttadauro, in particolare con Francesco Guttadauro, nipote di Matteo Messina Denaro e detenuto per mafia, per dimostrare “la permanenza di rapporti economico-finanziari dei quali non è stata rinvenuta alcuna traccia”.in favore di persone estranei al nucleo familiare”. Ci sono stati rapporti personali con i mafiosi Guttadauro, ma fuori dagli interessi economici. Probabilmente i Niceta chiesero aiuto quando gli fu avanzata una richiesta di pizzo per l'apertura del negozio di corso Camillo Finocchiaro Aprile, ma le imprese dei figli di Niceta sono state finanziate con soldi puliti.he aveva accumulato una fortuna, indipendemente degli affari con la Cater Bond. I disinvestimenti del patrimonio immobiliare, tra il 1985 e il 1997, ammontano e sette miliardi di vecchie lire. Ed è con questi soldi che sono nate le nuove attività. Il risultato è che i Niceta non sono socialmente pericolosi e gli va restituito il partrimonio.sia stata un'indagine patrimoniale che poteva essere evitata. L'ipotesi sostenuta dalla Procura che i soldi sporchi del padre fossero finiti ai figli non era “peregrina”. Le indagini, insomma, andavano fatte.I quindici negozi di abbigliamento sono ormai chiusi e le società che li gestivano hanno il valore di una scatola vuota. Restano gli immobili, le polizze assicurative e i depositi bancari, che fanno parte di un patrimonio stimato, al momento del sequestro nel 2013, in 50 milioni di euro.