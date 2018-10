Alcuni lavoratori della Formazione, capitanati dall'onorevole Vincenzo Figuccia, si sono recati in pellegrinaggio a San Domenico, davanti alla tomba di Giovanni Falcone, per promuovere una silenziosa protesta, nel contesto di vertenze difficili che tolgono il sonno a chi non ha più alcun riparo.I presenti hanno riferito che si trattava di 'semplici preghiere', ma un carico di rivendicazioni motivate traspare nelle dichiarazioni e nella rappresentazione delle immagini.Come si mostra in tutta la sua nitidezza il riflesso strumentale di un simbolo, l'utilizzo del profilo di un grande siciliano come cornice di una rivendicazione legittima e sofferta. Che resterebbe comunque sofferta, legittima e meritevole di solidarietà, a prescindere, senza quel riflesso strumentale.Chiunque protesti dove e come crede, lasciando da parte la cara memoria dei martiri, talvolta chiamata impropriamente in causa. Il sentimento di ciò che per tutti è sacro lo consiglierebbe.