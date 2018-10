Nello scontro tra uno scooter ed un'auto è rimasto gravemente ferito un uomo. Il centauro, un 66enne palermitano, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Villa Sofia, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.L'impatto si è infatti rivelato violentissimo. Tra i primi a soccorrere il ferito, il comandante della polizia municipale, Gabriele Marchese. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, le pattuglie dell'Infortunistica per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.Paura anche in piazza Sturzo, dove un autobus dell'Amat è scivolato all'indietro travolgendo due auto e uno scooter parcheggiati. Il mezzo del trasporto pubblico era fermo nell'area dedicata al posteggio degli autobus: in base ad una prima ricostruzione sarebbe stato lasciato incustodito dal conducente che si era allontanato per una pausa.Un'assenza breve, durante la quale, però, le vie d'accesso sarebbero rimaste aperte. Tra le ipotesi, infatti, ci sarebbe quella di un gruppo di ragazzini saliti a bordo che avrebbero disinserito il freno a mano. Le indagini per accertare quanto accaduto sono in corso.