PARTINICO - Piante di cannabis, sistema di irrigazione e di ventilazione, il tutto allacciato abusivamente alla corrente elettrica. È scattato l'arresto per un 27enne di Partinico, nel Palermitano, nella quale abitazione di contrada Principe la polizia ha scoperto 356 piante di cannabis. Una maxi piantagione realizzata nel terreno agricolo in cui gli agenti del commissariato locale sono arrivati dopo un'intensa attività investigativa: a condurre la polizia sulla giusta strada, gli accertamenti sulla situazione patrimoniale del ragazzo che, pur essendo disoccupato, aveva da poco affittato il terreno. La serra era irrigata costantemente e servita da un rudimentale, quanto efficace, sistema di areazione allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica. L.G.L. è stato arrestato per coltivazione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica.