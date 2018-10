. E' questo il dato che emerge dall'ultima rivelazione sulle intenzioni di voto, elaborata da SWG per il Tg di La7. Si tratta deldalla nascita del governo Conte.Nel sondaggio, laresta saldamente in testa, ma subisce un arretramento dell'1,2%, scendendo al. Situazione simile per gli alleati del, che passerebbero dal 29,8% della settimana scorsa aldi oggi. Sommando i due partiti, l'alleanza sarebbe comunque al 60%.Fuori dal perimetro governativo,. L'incremento più significativo sarebbe quello del, che dopo mesi di costante discesa avrebbe recuperato un punto e mezzo. I dem vengono dati oggi al. Settimana positiva anche per, passata dal 7,3 all'. Continuano le oscillazioni per, che stavolta registra una frenata di mezzo punto, fermandosi alSi rivitalizza, oggi dato almentre prosegue il testa a testa fra, stimati rispettivamente al