Trapani: il 14 ottobre arriva STREET WORKOUT

“È una camminata veloce nei luoghi più belli della nostra città” – spiega

patron di Accademia Sport, promoter locale dell’iniziativa – “avremo da Roma il Top Trainer Roberto

insieme a Edoardo

, due nomi importanti dello Street Workout italiano. Ringraziamo STEFANIAMODE.COM per averci consentito di portare in città questo progetto, che permette di riscoprire il centro storico facendo sport in modo coinvolgente, rispettando i luoghi e la quiete cittadina poiché tutto avviene

, senza amplificazione.”

Per l’occasione arrivano a Trapani anche alcuni dei più noti trainer siciliani, come Jolanda

e Giovanni

da Palermo e Max

da Catania, affiancati dallo staff istruttori di Accademia Sport Trapani.

“Partecipare a questa esperienza è l’occasione di rinnovare il nostro amore per Trapani” , dice

, direttrice retail di STEFANIAMODE.COM, sponsor unico dell’iniziativa. “Appena un mese fa” - aggiunge – “abbiamo presentato il restauro della

, da cui passeranno gli atleti dello Street Workout: un’operazione che abbiamo sostenuto con Kiwanis Club e che rientra, come questa, nella nostra filosofia di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Oggi il nostro brand è presente in Italia e nel mondo, ma tutto è partito da Trapani e non dimentichiamo di dovere tanto alla nostra città”.

Previsti già per domenica pomeriggio più di 300 partecipanti, e le iscrizioni sono ancora aperte.

Per prenotazioni e info: tel. 338 7416936 – 0923 031907 e-mail: accademiasporttp@libero.it

una folla festosa di sportivi invaderà pacificamente le strade diArriva in cittàin collaborazione conper un grande evento cheattraverserà il, le sue strade e i suoi monumenti più suggestivi: da Torre di Ligny alle Mura di tramontana, passando per piazza Saturno, Palazzo Cavarretta, il Mercato del Pesce e infine ritornare al punto di partenza, con arrivo previsto intorno alle 21. Un’esperienza sportiva a ritmo di musica ma al tempo stesso silenziosa, perché tutti i partecipanti utilizzeranno il sistema DB Silence Outdoor Experience con cuffie wi-fi.nasce dall'idea diche - dopo aver praticato per anni il fitness indoor in cuffia, che consente di svolgere più eventi contemporaneamente nello stesso spaziohanno deciso di abbattere i muri e portare il. La possibilità di trasferire la musica e la voce del coach a gruppi numerosi di persone, conferisce un carattere distintivo a questa attività, permettendo diIn piùaggiungendo, che vanno ad arricchire l’esperienza Street Workout per renderla unica.in silent