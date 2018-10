Durissimo attacco del papa contro l'aborto. 'Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno - dice Francesco - in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare?'. Il pontefice all'udienza generale chiede: 'è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?'. Per il pontefice interrompere una gravidanza 'è come affittare un sicario'.