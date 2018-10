PALERMO - Il gruppo Grimaldi investe sulle navi ecologiche e annuncia due commesse ai Cantieri navali di Palermo. Le due grandi navi cruise "Roma" e "Barcellona", che coprono la rotta per Barcellona e Valencia, saranno allungate di 30 metri ciascuna per collocare le batterie che entreranno in funzione quando dovranno navigare nei porti a zero emissioni. "Ciò consentirà - spiega l'ad Emanuele Grimaldi a La Sicilia - anche di aumentare il carico delle merci e dei passeggeri".

La spesa dovrebbe ammontare a circa 100 milioni di euro, mentre le maestranze di Fincantieri dovrebbero lavorare per 6 mesi. Le due cruise dovrebbero arrivare nel capoluogo siciliano nelle prossime settimane. Intanto, Emanuele Grimaldi esclude che la sua compagnia possa avere in un futuro prossimo un interesse per impiantare una base logistica nel porto di Augusta: "Le nostre sedi di Palermo e Catania ci danno grandi soddisfazioni. Trasportiamo circa il 50% dei camion che dalla Sicilia vanno verso il Nord e viceversa. Con la nuova rotta Palermo-Salerno abbiamo avuto un incremento di 50 mila passeggeri". (ANSA).