la propria attività di rappresentanza a tutela del lavoro artigiano, delle micro e piccole medie imprese e al servizio del nuovo mercato delle costruzioni. Aderiscono al progetto Cna e Casartigiani che sottoscriveranno un Accordo Quadro assieme a Confartigianato, fondatrice dello strumento. La firma della convenzione è in programma mercoledì, 10 ottobre, alle ore 10,30 a Palermo nella sede regionale di Confartigianato, in via E. Amari, 11.i terrà una conferenza stampa per illustrare i contenuti, i valori e gli obiettivi che caratterizzeranno il rinnovato corso di Edilcassa. Sono previsti gli interventi dei massimi vertici siciliani delle tre Organizzazioni datoriali e dei responsabili regionali di categoria delle rispettive Sigle.