Il giornalista saudita scomparso 8 giorni fa dopo essere entrato nel Consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato fatto a pezzi con una sega nell'edificio da agenti dei servizi di Riad, 'come nel film Pulp Fiction'. I suoi resti sarebbero quindi stati portati fuori nascosti dentro un minivan nero. Lo sostiene una fonte investigativa turca, citata dal New York Times. Intanto, un arresto in Germania per l'omicidio nella città bulgara di Ruse della giornalista 30enne Viktoria Marinova.