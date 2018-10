Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 10 ottobre, in Sicilia.1) MOTTA SANTA ANASTASIA (CT) - Masseria Santa Lucia, ore 09:00 Congresso provinciale della Flc Cgil, il sindacato dei lavoratori della conoscenza. Partecipa, tra gli altri, Francesca Ruocco, della segreteria nazionale Flc Cgil.2) ACI CASTELLO (CT) - Palacannizzaro, Via Napoli, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione della manifestazione di apertura della stagione sportiva del Csain (Centri sportivi aziendali industriali), in programma domenica 14 ottobre. Partecipano il presidente nazionale dello Csain Luigi Fortuna, il presidente regionale Raffaele Marcoccio, i responsabili nazionali del settore karate Salvo Filippello e Davide Riso3) CATANIA - Università, aula magna palazzo centrale, ore 10:30 Presentazione delle 'Giornate Fai d'Autunno', organizzate dalla delegazione di Catania del Fondo ambiente italiano grazie all'impegno del suo gruppo Giovani. Partecipano i capidelegazione Fai Catania, Antonella Mandalà, e Fai Giovani, Marilisa Spironello.4) PALERMO - Confartigianato, via E. Amari 11, ore 10:30 Conferenza stampa di Edilcassa.5) PALERMO - Fincantieri, ore 11:00 Incontro tra sindacati Fiom Cgil e l'assessore alle Attività produttive Turano sui bacini di carenaggio carenaggio.6) CATANIA - Cgil, salone Russo, ore 11:00 Congresso provinciale della Filt Cgil, il sindacato dei trasporti. Apre i lavori il segretario uscente Alessandro Grasso. Al dibattito interverranno, tra gli altri, Franco Spanò, segretario generale Filt Cgil Sicilia, Giacomo Rota, segretario generale Cgil Catania. Le conclusioni saranno affidate a Fabrizio Cuscito della Filt Cgil nazionale.7) PALERMO - Fiera del Mediterraneo, ore 12:00 72/o Congresso nazionale della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva: "Per un Sistema sanitario nazionale universale".8) PALERMO - Real Teatro Santa Cecilia, ore 12:00 Per "Panorama Italia" Vittorio Sgarbi conduce una lezione d'arte su "I tesori nascosti di Palermo". Alle 17.15 a palazzo Mazzarino incontra il sindaco Leoluca Orlando e il direttore di Panorama Raffaele Leone.9) PALERMO - Assostampa, ore 15:00 Il Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia ricorda Orlando Scarlata e consegna alla famiglia una targa e una medaglia d'oro.10) PALERMO - Prefettura, ore 16:00 Presidio e conferenza contro il decreto sicurezza e a sostegno del sindaco di Riace Mimmo Lucano.11) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Salvatore Sutera presenta "L'avventura dei due garibaldini per caso".12) PALERMO - Agorà Museo Salinas, ore 21:00 Concerto di arie per soprano del Conservatorio "Alessandro Scarlatti". (ANSA).