PALERMO - Il sistema sanitario è in salute, con appena 200mila euro di disavanzo: così il governo disimpegna i fondi appostati nel capitolo del bilancio per la copertura dell'eventuale buco sanitario per stornarli a comuni, alunni disabili e Irsap. Un 'tesoretto' di 65,69 milioni di euro che la giunta, approvando un'apposita delibera, ha deciso di utilizzare soprattutto per dare fiato alle casse dei comuni. Di questa somma 57,33 mln vanno al fondo per investimenti nei comuni e 6,4 mln al capitolo 'trasferimenti per l'attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto, ai servizi negli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica e autonomia e comunicazione. Spazio anche per l'Irsap: all'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive vengono assegnati 1,9 milioni di euro.(ANSA)