Una tragedia sfiorata quella che ha visto protagoniste una bambina di 8 anni e la mamma quarantenne. Durante le prime ore della giornata, l'auto della famiglia, in sosta senza freno a mano, è finita in un torrente, mentre la bambina si trovava a bordo. La madre ha assistito alla scena e si è precipitata verso l'automobile per cercare di salvare la figlia,A salvare entrambe è stata l'intuizione della piccola che, prima che l'impianto elettronico andasse completamente in tilt. La vicenda, raccontata dal Corriere, è avvenuta nelle campagne del Veronese, nel comune di Legnago, dove scorre il fiume Bussué.Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Per mamma e figlia nessuna ferita o complicazioni, solo qualche graffio e tanta paura.